Konya Valisi İbrahim Akın Karapınar'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Konya Valisi İbrahim Akın, Karapınar ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Akın ilk olarak, ilçedeki Sultan Selim Külliyesi'nde esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Ardından kaymakamlıkta muhtarlarla bir araya gelen Akın, vatandaşın ihtiyaçlarının titizlikle değerlendirileceğini belirtti.

Daha sonra Karapınar Belediyesi'ni ziyaret eden Akın, ilçe genelindeki projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Akın'a Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ile belediye meclis üyeleri de eşlik etti.