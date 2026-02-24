Haberler

Konya Valisi Akın, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Konya Valisi İbrahim Akın, eşiyle birlikte huzurevi sakinleriyle iftar programı düzenleyerek, yaşlılarla sohbet etti ve yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Konya Valisi İbrahim Akın, huzurevi sakinleriyle iftar programında bir araya geldi.

Akın, eşi Saliha Akın ile katıldığı Meliha Ercan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, huzurevinde kalanlarla sohbet etti, yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Melike Keskin
