Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Valiliği karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Valiliği, soba, doğal gaz ve ısıtma sistemlerinden kaynaklanabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı uyardı. Açıklamada bacaların temizletilmesi, menfezlerin kapatılmaması ve zehirlenme şüphesinde 112'nin aranması gerektiği belirtildi.

Konya Valiliği, karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların soba, doğal gaz ve diğer ısıtma sistemlerinden kaynaklanabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Valilik koordinasyonunda, muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın muhtemel risklere karşı tedbirleri titizlikle uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Kullanılan ısıtma cihazları ve şofbenlerin kalite belgeleri, uygunlukları ve garanti süreleri kontrol edilmelidir. Bacalar düzenli olarak temizletilmeli, yıpranmış ve standartlara uygun olmayan baca boruları kullanılmamalıdır. Baca giderleri duvardan yatay olarak değil, çatıdan dikey olarak çıkmalı. Lodoslu ve kuvvetli rüzgarlı havalarda baca gazının geri tepme riski göz önünde bulundurularak soba ve benzeri ısıtıcıların kullanımı konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır. Aspiratör, kombi ve şofben aynı bacaya bağlanmamalıdır. Sobalar aşırı doldurulmamalı, sobanın yandığı odada kesinlikle uyunmamalıdır. Soba ve şofbenlerin bulunduğu ortamlar düzenli olarak havalandırılmalıdır. Kapalı alanlarda uygun havalandırma menfezleri bulundurulmalı, menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır. Karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenilmesi halinde vakit kaybetmeden ortam terk edilerek açık havaya çıkılmalı, mümkünse güvenli şekilde ortam havalandırılmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istenmelidir. Zehirlenme şüphesi bulunan kişilere yardım etmek amacıyla gerekli güvenlik önlemleri alınmadan riskli ortama kesinlikle girilmemelidir."

Kaynak: AA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart

Görüntüye tepki yağıyor!
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor15

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Ronaldo'nun oğlu babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi11

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
50 yıl boyunca günde 3 paket sigara içti, 4. evre akciğer kanserini yendi! 73 yaşındaki Neşe Ciğerim'den çağrı: Ne olur bırakın

Günde 3 paket içiyordu, 4. evre kanseri yendi! Tek çağrısı var
Aksaray'da aracını ilana koyan ustaya 'sahte noter' tuzağı! 20 bin liralık oyunu son anda fark etti

Aracını ilana koydu, telefona 'noter' çıktı! Hepsini kaydetti