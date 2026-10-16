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Konya Seydişehir'de operasyonda 1560 silah parçası ele geçirildi, zanlı tutuklandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda Hacıseyitali Mahallesi'ndeki bir araçta 1560 silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Hacıseyitali Mahallesi'ndeki bir araçta yapılan aramada 1560 silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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