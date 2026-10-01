Konya Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek 6 kişi yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bebeğin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Alaylar 2 Mahallesi Atatürk Caddesi Etibank yolunda M.K. idaresindeki 42 ANU 537 plakalı otomobil ile B.T'nin kullandığı 42 ZC 290 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, biri bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA