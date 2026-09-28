Konya Seydişehir'de 6 kilo 595 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Konya Seydişehir'de 6 kilo 595 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Değirmenci Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada 6 kilo 595 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Değirmenci Mahallesi'nde ikamet eden N.K.'nin evinde arama yapıldı.
Aramada 6 kilo 595 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı N.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA