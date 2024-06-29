Üye Girişi
Haberler

Konya, Selçuklu Devleti'ne Başşehir Oluşunun 927. Yıl Dönümünü Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın, Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 927. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Programda konuşan yetkililer, Konya'nın tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı.

Konya'nın, Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 927. yıl dönümü dolayısıyla "Selçuklu Darülmülkü Konya" programı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaaddin Tepesi Alaaddin Camisi avlusunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Postnişini Ahmet Sami Küçük tarafından "Gülbank" duası yapıldı.

Programa katılanlar, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi İcra Heyeti tarafından yapılan Nevbe Merasimi'ni dinledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, 1097 yılında başşehir olan Konya'nın, kadim medeniyete yön veren en önemli şehirlerin başında geldiğini söyledi.

Konya'nın, Anadolu'nun kültürel ve siyası şekillenmesinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Altay, " Selçuklu'nun kendine özgü mimarisiyle ihtişamlı bir çehreye bürünmüş, ilim ve irfan dünyamız Konya'da gelişmiş, sanatta, kültürde, ticarette ve birçok alanda bu topraklar benzersiz kazanımlara kavuşmuştur. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hikmetli düşünceleri, Sultan Alaaddin Keykubat'ın bilge yönetimiyle Konyamız, Şems-i Tebrizi, Sadrettin Konevi, Yunus Emre, Ahi Evran gibi daha nice münevver şahsiyetlerin bıraktığı izlerle, benzeri olmayan bir şehir statüsüne kavuşmuştur." diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Konya denince akla ilmin, irfanın, hikmetin cazibe merkezi bir şehrin geldiğini belirtti.

Yapılan fetihlerin sadece fiziksel olarak toprak alınması anlamı taşımadığını dile getiren Özkan, "İnsanların aklına, fikirlerine, vicdanlarına hitap edecek derin bir medeniyet oluşturuluyor. Selçuklu'nun Konyamızda ilimle, irfanla, sanatla, zarafetle, bu kadar derinleşmesi, bütün nesiller üzerinde, tarih üzerinde çok müessir bir fonksiyon ifa ediyor." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da Konya'nın, Selçukluların en ihtişamlı zamanlarının yaşandığı, Osmanlı'ya ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolların açıldığı şehir olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuklu Devleti Selçuklu Konya Kültür Sanat Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title