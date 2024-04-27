Konya Öğretmen Akademileri'nde Öğretmenler Kültür ve Bilim İnsanlarıyla Buluşuyor

"Konya Öğretmen Akademileri" kapsamında öğretmenler, kültür ve bilim insanlarıyla buluşuyor.

"Konya Öğretmen Akademileri" Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Konya Valiliği himayeleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yürütülüyor.

Akademi eğitimleri sayesinde mesleki ve kültürel açıdan kendilerini daha da geliştirme imkanı elde eden öğretmenlere, ülke çapında önemli eserler vermiş isimler, birikim ve tecrübe aktarımında bulunuyor.