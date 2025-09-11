Haberler

Konya'nın Seydişehir ve Emirgazi belediye başkanları AK Parti'ye katıldı

Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti'ye katıldı.

Ak Parti'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, güçlü Türkiye yolunda birliğin büyüdüğü, gönül belediyeciliğinin yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, Ak Parti'mize katıldı. Başkanlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, Konya'mız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ustaoğlu ve Mertcan'a parti rozetini taktığı anlara ilişkin fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
