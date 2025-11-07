Konya'nın Kulu İlçesinde İnşaatta İskele Devrildi, 2 İşçi Yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde, 5 katlı bir inşaatta iskele devrildi. Olayda yabancı uyruklu 2 işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Yaşar Doğu Caddesi'nde 5 katlı inşaatın dış cephesinde çalışmak için iskele kurmaya çalışan yabancı uyruklu A.E.İ. ile M.M.S.İ devrilen iskelenin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel