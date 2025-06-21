Konya'nın Kulu İlçesinde Buğday Ekili Arazide Yangın

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Konya'nın Kulu ilçesinde Murat Çetin'e ait buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu 35 dönüm ekili alan etkilendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde buğday ekili arazide yangın çıktı.

Onatçılı Yaylası'nda Murat Çetin'e ait buğday ekili tarladan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 35 dönüm ekili alanın etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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