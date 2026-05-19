Konya'nın Üç İlçesinde 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Konya'nın Kulu, Akşehir ve Halkapınar ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalarda çelenk sunumu, şiirler, spor gösterileri, halk oyunları ve ödül törenleri yer aldı.

Kulu'da Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü tarafından çelenk sunumu ile başlayan program ilçe stadyumunda devam etti.

Kutlamada öğrenciler tarafından şiirler okundu, cimnastik, kick boks, judo, tekvando, halk oyunları ve koşular gerçekleştirildi.

Program çeşitli branşlarda yapılan yarışmaların ödüllerinin verilmesinin ve bando eşliğinde geçit töreninin ardından sona erdi.

-Halkapınar

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hilmi Keser'in Hükümet Konağı Atatürk Büstüne çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından, lise öğrenci ve öğretmenlerince hazırlanan kutlama programında öğrenciler şiir, oratoryo, türkü dinletisi ve çeşitli gösterilerini sundu.

Ödül töreni ile sona eren program, akşam düzenlenecek olan fener alayı yürüyüşü ile devam edecek.

Akşehir

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, 19 Mayıs 1919'un bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirtti.

Program kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalarda halk oyunları, bando, boks, basketbol ve jimnastik gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA / Bayram Uygun
