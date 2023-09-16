Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaat işçisi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. İş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.