Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaat işçisi hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. İş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatın 8. katından düşen işi hayatını kaybetti.
Hacı Mütahir Mahallesi Beybağ Sokak'taki bir inşaatta çalışan Ramazan Uysal (58) vinç ile 8. kata çıkarılan malzemeleri boşalttığı sırada düştü.
Uysal'ın iş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel