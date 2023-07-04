Konya'nın Ereğli ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde Orhaniye Mahallesi'nde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Orhaniye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada, Sercan K, Mehmet K, Özcan K, Sedat K. ile Resul A. ve Can A. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sercan K. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel