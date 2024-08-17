Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Ayaslar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye, jandarma ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ayaslar Mahallesi'ne bağlı Karşıyaka mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve belediyenin yangın söndürme araçları sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.