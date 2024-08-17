Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ayaslar Mahallesi'ne bağlı Karşıyaka mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve belediyenin yangın söndürme araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.