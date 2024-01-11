Konya'nın Derbent ilçesinde şivlilik geleneği devam ediyor
Derbent ilçesinde çocuklar Regaip Kandili sabahında komşu evleri ve esnafları ziyaret ederek kandillerini kutladı ve şivlilik şekerlerini topladı. Belediye Başkanı Hüseyin Ayten'i ziyaret eden çocuklar ise şeker, çikolata ve hediyelerle kandillerini kutladı.
Konya'nın Derbent ilçesinde şivlilik geleneği devam ediyor.
İlçede çocuklar üç ayların başladığı Regaip Kandil'inin sabahında gruplar halinde komşu evleri, esnafları ziyaret ederek kandillerini kutladı, "şivlilik" şekerlerini topladı.
Derbent Belediye binasına da gelen çocuklar Belediye Başkanı Hüseyin Ayten'i ziyaret etti.
Başkan Ayten gelen tüm çocuklara şeker, çukulata ve ve hediye vererek kandillerini kutladı.