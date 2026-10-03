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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı

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Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 15'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KONYA merkezli toplam 9 ilde FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Konya merkezli, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Uşak, Manisa, Balıkesir ve Tekirdağ'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 15'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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