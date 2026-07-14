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8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
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Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüten soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Konya merkezli Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Hatay, Adana, Gümüşhane ve Antalya'da daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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