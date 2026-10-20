Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Meram'da Roma dönemi heykel kaidesini kepçeyle çalan 3 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Meram'da Roma dönemi heykel kaidesini kepçeyle çalan 3 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde cami önünde toprağa gömülü Roma dönemi heykel kaidesi kepçeyle çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaideyi yerinden çıkarıp taşıyan 3 şüpheliyi yakaladı; soruşturma sürüyor.

KONYA'da, bir caminin önündeki Roma dönemine ait olduğu belirlenen heykel kaidesini kepçeyle çalıp götüren 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Kolombiya'da yasa dışı altın madeninde göçük! 14 kişi hayatını kaybetti

Altın ararken kabusu yaşadılar! Bilanço ağır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Malatya'da baba evine dönen 3 çocuk annesini yatağında bıçakladı! Kızını korumak isteyen anne de yaralandı

Baba evine dönmüştü! Gizlice girip yatağında bıçakladı
Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
Kylie Jenner’ın defilede 50 milyon dolarlık sütyeni giymesi tartışma yarattı, markadan yanıt geldi

50 milyon dolarlık sütyen tartışma yarattı, markadan yanıt geldi
Suudi Arabistan'da saldırı alarmı! Başkentte patlama sesleri duyuldu

Saldırı alarmı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
Erkan Petekkaya parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış: Bunu çıkarmam

Sözleşmesine bile yazdırıyor! Erkan Petekkaya’nın yüzük kuralı
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi

Askeri kamp füzelerle vuruldu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı