Konya Meram'da çeşmede su dolduran 70 yaşındaki kadın bıçaklı saldırıda yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Meram'da sokaktaki çeşmeye su doldurmaya giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 70 yaşındaki kadın yaralandı. Saldırgan kaçarken yaralı kadın ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı; polis şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
KONYA'da, sokaktaki çeşmeye su doldurmaya giderken bıçaklı saldırıya uğrayan P.G. (70) adlı kadın, yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi İshakiye Sokak'ta meydana geldi. P.G., su doldurmak için evinin yakınındaki sokak çeşmesine gitti. Bu sırada yanına yaklaşan kişi, P.G.'ye bıçakla saldırıp yaraladı. P.G. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı P.G., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.