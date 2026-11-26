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KONYA'da, sokaktaki çeşmeye su doldurmaya giderken bıçaklı saldırıya uğrayan P.G. (70) adlı kadın, yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi İshakiye Sokak'ta meydana geldi. P.G., su doldurmak için evinin yakınındaki sokak çeşmesine gitti. Bu sırada yanına yaklaşan kişi, P.G.'ye bıçakla saldırıp yaraladı. P.G. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı P.G., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı