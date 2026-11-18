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Konya'nın Meram ilçesinde boğazına fındık parçası kaçan kadın, polisin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Sahibiata Mahallesi Gedavet Parkı'nda kuruyemiş yiyen bir kadının boğazına fındık parçası kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken kadın, yakındaki polis noktasına koşarak yardım istedi.

Durumu fark eden polis memuru Mehmet Paksoy, kadına Heimlich manevrası uyguladı.

Müdahale sonrası kadın, rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, polis noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Paksoy, polis noktasında görev yaptığı sırada bir kadının nefessiz kalıp kendilerinden yardım istediğini fark ettiklerini söyledi.

Heimlich manevrasıyla soluk borusuna sıkışan parçayı çıkardıklarını anlatan Paksoy, "Olay anında panik olmadan manevrayı gerçekleştirdim. Hanımefendi biraz dinlendikten sonra bize teşekkür etti. Biz Heimlich manevrası eğitimleri alıyoruz. Bu tür durumlarda da vatandaşlara yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA