Konya Meram'da 70 yaşındaki kadına bıçakla saldıran şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya Meram'da 26 Kasım'da tatlı su çeşmesinden su dolduran 70 yaşındaki kadın bıçakla yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı; kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Konya'nın Meram ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Olayın ardından gözaltına alınan M.H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki tatlı su çeşmesinden su dolduran P.G. (70) 26 Kasım'da bıçaklı saldırıya uğramış, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan M.H.K'yi yakalamıştı.
Kaynak: AA