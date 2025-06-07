Konya Kulu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Konya Kulu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde virajda devrilen hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücü yara almazken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu araçtaki 4 kişi yaralandı.

Karacadağ Mahallesinde Burak Kavi (31) idaresindeki 06 CNE 117 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü yara almazken araçta yolcu olarak bulunan Ömer B. (39), Ekrem B. (20), Ögün B. (44) ve Yılmaz Ö. (28) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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