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Konya Karatay'da evde 6 ruhsatsız tüfek bulundu, şüpheli gözaltına alındı

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Konya Karatay'da evde 6 ruhsatsız tüfek bulundu, şüpheli gözaltına alındı
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Konya'nın Karatay ilçesinde, Çatalhüyük Mahallesi'ndeki bir evde 6 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Meram ve Karatay ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin çalışmasıyla bulunan tüfeklerin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde evinde 6 ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Meram ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, yapılan çalışmalar kapsamında, Çatalhüyük Mahallesi'nde bir şüpheliye ait evde 6 ruhsatsız tüfek bulundu.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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