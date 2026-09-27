Konya Karatay'da evde 6 ruhsatsız tüfek bulundu, şüpheli gözaltına alındı

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Konya'nın Karatay ilçesinde evinde 6 ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Meram ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, yapılan çalışmalar kapsamında, Çatalhüyük Mahallesi'nde bir şüpheliye ait evde 6 ruhsatsız tüfek bulundu.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA