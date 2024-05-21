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Konya İmrenler Ortaokulu öğrencileri 'Akıllı Duraklar' projesiyle birinci oldu

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Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan İmrenler Ortaokulu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'ne sundukları 'Akıllı Duraklar' projesiyle birinci oldu. Proje, Çocuk Meclisi Proje Yarışması'nda il birincisi seçildi.

Konya'nın Hüyük ilçesi İmrenler Ortaokulu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'ne sundukları "Akıllı Duraklar" projesiyle birinci oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Çocuk Meclisi Proje Yarışması'nda "Akıllı Duraklar" projesiyle Hüyük ilçesini temsil eden İmrenler Ortaokulu öğrencileri, 31 ilçe arasından il birincisi oldu.

Öğrencilerin milli ve kültürel değerleri öğrenmeleri, çevrecilik bilinçlerinin geliştirilmesi, şehir sorunlarını ele alarak çözüm önerileri sunmaları amacıyla kurulan Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, son toplantısını Beyşehir Atabey Gençlik Kampı'nda yaptı.

Etkinlikte, öğrenciler farklı eğitici ve eğlenceli aktivitelere katıldı.

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, "Öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik eder, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."dedi

Kaynak: AA / Güncel

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