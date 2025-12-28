Haberler

Konya ve çevresinde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Konya'nın Yunak, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Altınekin ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Konya'nın Yunak ilçesi başta olmak üzere Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Altınekin ve Derbent ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Konya-Aksaray ile Konya-Afyonkarahisar yollarında etkisini artıran kar yağışı, kent merkezinde de aralıklarla sürdü.

İlçelerde ise gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı.

Etkili olan kar nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Beyaza bürünen ilçe merkezlerinde belediye ekipleri tarafından yollarda çalışma başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
