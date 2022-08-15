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Konya haberleri... Karapınar'da paraşütçüler gün batımında güzel görüntüler oluşturdu

Konya haberleri... Karapınar'da paraşütçüler gün batımında güzel görüntüler oluşturdu

Konya haberler... Karapınar'da yamaç paraşütçüleri Göktepe'den Acıgöl üzerinde uçmanın keyfini yaşıyor.

Karapınar'da yamaç paraşütçüleri Göktepe'den Acıgöl üzerinde uçmanın keyfini yaşıyor.

Göktepe'nin zirvesinden gün batımında kendilerini boşluğa bırakan yamaç paraşütçüleri, Acıgöl'ün mavi manzarasında güzel görüntüler oluşturuyor.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, "Doyumsuz bir manzara var. Yaşamak lazım. Yaşamak için de gelip uçmak lazım. Gölü, Karacadağ'ı, tarlaları bir arada görmek ve biraz da adrenalin yaşamak çok keyifli. Ulaşım yönünden çok iyi, doğası mükemmel. Göl ve dağ semalarında uçarak, farklı bir deneyim yaşıyor." dedi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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