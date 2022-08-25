Konya haberi! Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü
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Konya haberleri... Konya'da virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Konya'da virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Beytullah Türkmen idaresindeki 42 R 5849 plakalı tır, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 20. kilometresinde, virajı alamayarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, tır şoförü Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Türkmen'in naaşı, cenaze aracıyla Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel