Konya haberi! Karapınar'da 257 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler Konya gelişmesine göre Konya'nın Karapınar ilçesindeki mısır tarlasında 257 kök Hint keneviri ili geçirildi. Konya'nın Karapınar ilçesindeki mısır tarlasında 257 kök Hint keneviri ili geçirildi. Karapınar İlçe Emniyet ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi Yeniceoba mevkisinde bir mısır tarlasına kenevir bitkisi ekildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekiplerce mısır tarlasında drone destekli yapılan aramada 257 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Fahri Mithat Korkusuz Karapınar Hisarcık Konya Güncel Haberler

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