Konya gündem haberleri | Konya'da minibüsün çarptığı kadın öldü, sürücü yaralı Güncel Haberler Konya haberler... KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yol kenarında yürürken minibüsün çarptığı Emine Duyar (54) hayatını kaybetti, sürücü F.A. ise yaralandı. KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yol kenarında yürürken minibüsün çarptığı Emine Duyar (54) hayatını kaybetti, sürücü F.A. ise yaralandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Ereğli- Halkapınar yolu Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.'nın kullandığı 35 AP 2282 plakalı minibüs, yol kenarında yürüyen Emine Duyar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Duyar, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Emine Duyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü F.A. da ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine Duyar'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca Halkapınar Ereğli Güncel Haberler

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