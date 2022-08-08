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Konya gündem haberi... Konya'da dilencinin üzerinden 3 bin 912 lira çıktı

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Konya gündem haberi... Konya'da dilencinin üzerinden 3 bin 912 lira çıktı

Konya haberleri... Konya'nın Akşehir ilçesinde dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 3 bin 912 lira ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 3 bin 912 lira ele geçirildi.

Akşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipleri, Arasta bölgesinde dilencilik yapan kişiyi, Zabıta Amirliği'ne götürdü. Dilencinin yapılan üst aramasında yaklaşık 3 bin 912 lira bulundu.

Dilencinin üzerinden çıkan paralara belediye ekiplerince el konuldu.

Dilenci, yapılan işlemlerin ardından ilçe dışına çıkarıldı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Akşehir Zabıta Konya Güncel Haberler

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