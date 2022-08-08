Konya gündem haberi... Konya'da dilencinin üzerinden 3 bin 912 lira çıktı Konya haberleri... Konya'nın Akşehir ilçesinde dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 3 bin 912 lira ele geçirildi. Konya'nın Akşehir ilçesinde dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 3 bin 912 lira ele geçirildi. Akşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı. Ekipleri, Arasta bölgesinde dilencilik yapan kişiyi, Zabıta Amirliği'ne götürdü. Dilencinin yapılan üst aramasında yaklaşık 3 bin 912 lira bulundu. Dilencinin üzerinden çıkan paralara belediye ekiplerince el konuldu. Dilenci, yapılan işlemlerin ardından ilçe dışına çıkarıldı. Güncel AA / Bayram Uygun Akşehir Zabıta Konya Güncel Haberler

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