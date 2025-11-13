Konya Ereğli'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine 112 Acil Sağlık ile Jandarma ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bahçeli Mahallesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 34 ESL 333 plakalı otomobil devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan araçtaki 3 kişi, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel