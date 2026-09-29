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Konya Emirgazi'de düğünde kurşunla ölen uzman çavuş olayında 1 kişi tutuklandı

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Konya'nın Emirgazi ilçesinde 26 Eylül'de düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği uzman çavuş yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 1 kişi tutuklandı.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde kurşun isabet eden uzman çavuşun yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Serkan Deveci'nin 26 Eylül'de bir düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayla ilgili zanlılar A.Ü, D.A.Ü, M.Ü. ile H.Ü. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Konya'nın Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde 26 Eylül'de yapılan düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun, izne geldiği öğrenilen uzman çavuş Serkan Deveci'ye (25) isabet etmişti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Deveci, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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