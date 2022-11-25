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Konya'daki köpek katliamına Emine Erdoğan'dan tepki: Cezasız kalmayacağına inanıyorum

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Konya'da belediyeye ait barınakta görevlinin elindeki kürekle vurarak köpeği öldürdüğü görüntüler büyük tepki çekti. Bu vahşete sessiz kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen görüntüleri konuşuyor. Bir görevlinin elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddiası sosyal medyada infial yarattı. Barınaktaki hayvanların telef edilmesine bir tepki de Emine Erdoğan'dan geldi.

"CEZASIZ KALMAYACAĞINA İNANIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'daki köpek katliamına Emine Erdoğan'dan tepki: Cezasız kalmayacağına inanıyorum

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'daki köpek katliamına Emine Erdoğan'dan tepki: Cezasız kalmayacağına inanıyorum

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Emine Erdoğan Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Nazlı Muhip:

Tutuklanma haberini gördüğümde yemin ederim şaşırmıştım. Sebebi belli oldu.

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