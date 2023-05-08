Konya'daki İmamoğlu mitingi Kızılay yöneticilerinden öncesi skandal sözler: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırının yankıları devam ederken sosyal medyada bazı skandal paylaşımlar da yapıldı. İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, "Memlekette Hac dönemi erken başlamış. Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz" ifadelerini kullanırken, Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise "Yarın Konya'da Herşey çok güzel olacak desene bekliyoruz" dedi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da seçmenleriyle bir araya geldi. İmamoğlu seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grup, taş ve şişe gibi nesneler atmaya başladı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı. Kalabalık grubun attığı taşlar, miting alanında toplanan vatandaşları da hedef aldı.

"MEMLEKETTE HAC DÖNEMİ ERKEN BAŞLAMIŞ"

Miting takvimine göre bugün saat 14.00'da Konya'da vatandaşlarla buluşacak olan İmamoğlu'nun mitingi öncesi baız provokatif paylaşımlar yapıldı. Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulundu.

"YARIN KONYA'DA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DESENE"

Bir sonraki paylaşımında ise Üzülmez, "Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz" dedi.

"ŞEYTAN TAŞLAMAK İSTEYEN GİDEBİLİR"

Öte yandan Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.