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Konya'daki İmamoğlu mitingi Kızılay yöneticilerinden öncesi skandal sözler: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir

Güncel Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırının yankıları devam ederken sosyal medyada bazı skandal paylaşımlar da yapıldı. İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, "Memlekette Hac dönemi erken başlamış. Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz" ifadelerini kullanırken, Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise "Yarın Konya'da Herşey çok güzel olacak desene bekliyoruz" dedi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da seçmenleriyle bir araya geldi. İmamoğlu seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grup, taş ve şişe gibi nesneler atmaya başladı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı. Kalabalık grubun attığı taşlar, miting alanında toplanan vatandaşları da hedef aldı.

Miting takvimine göre bugün saat 14.00'da Konya'da vatandaşlarla buluşacak olan İmamoğlu'nun mitingi öncesi baız provokatif paylaşımlar yapıldı. Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulundu.

Konya'daki İmamoğlu mitingi Kızılay yöneticilerinden öncesi skandal sözler: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir

Bir sonraki paylaşımında ise Üzülmez, "Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz" dedi.

Konya'daki İmamoğlu mitingi Kızılay yöneticilerinden öncesi tepki çeken paylaşım: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir

Öte yandan Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.

Konya'daki İmamoğlu mitingi Kızılay yöneticilerinden öncesi skandal paylaşım: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Ekrem İmamoğlu Kızılay Güncel Haberler

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