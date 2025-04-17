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Konya'daki Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Konya'daki Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
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Konya'da ehliyetsiz bir sürücünün otomobiliyle ortaokul öğrencilerine çarpması sonucu yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazada bir öğrenci hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen ortaokul öğrencileri Kemal Taha Keskin'in ölümüne, Faik Özgün'ün de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz M.K.'nın otomobiliyle çarptığı kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, iki öğrenciye çarpması ve çocukların yere savrulması yer alıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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