Konya'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Konya'nın Derebucak ilçesinde bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

F. G. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Derebucak ilçesi girişinde karşı yönden ve gelen sürücüsü belirlenemeyen 42 ALM 508 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan sürücü F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü F.G'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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