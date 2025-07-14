Konya'da Yolcu Otobüsü Ağaçlara Çarptı: 7 Yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

A.H. idaresindeki 35 BMR 481 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Karapınar çevre yolunun 11. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.H. ile yolculardan 6'sı ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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