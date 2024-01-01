Konya'da Yılbaşı Coşkusu Açık Alanlarda Yaşandı

KONYA'da kapalı mekanlarda eğlence programları düzenlenirken vatandaşlar büyük çoğunluğu ise açık alanlarda yeni yıla coşku ile girdi.

Konya'da yılbaşı gecesi nedeniyle eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların bir bölümü ise açık alanları tercih etti. Bosna Hersek pazar yerinde otomobillerinden müzik açıp dans eden kalabalık doyasıya eğlendi. Çalan şarkıları eşlik eden vatandaşlar 2023'ün son 10 saniyesini de sayarak yeni yıla girdi. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Bu arada güvenlik güçleri de huzur ve güven ortamının bozulmaması için kent genelinde önlemler aldı.