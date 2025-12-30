Haberler

Konya'dan kısa kısa

Güncelleme:
Kulu ilçesinde jandarma ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirerek sürücü ve yolcuların GBT sorgulamalarını yaptı. Ayrıca Seydişehir'de otopark denetimi ve Seydişehir Devlet Hastanesi'nde başhekim değişimi de gündemde oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yeni yıl tedbirleri kapsamında Konya - Ankara kara yolunda denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Seydişehir'de otopark denetimi

Seydişehir ilçesindeki otoparkta denetim gerçekleştirildi.

Denetimde görevli personel, otoparkta evrak kontrolü yaptı.

Seydişehir Devlet Hastanesinde görev değişimi

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde Uzm. Dr. Sinan Akbulut başhekimlik görevine başladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, yeni başhekimlik görevini Akbulut'un devraldığı belirtildi.

Açıklamada, önceki başhekim Uzm. Dr. Havva Turaç Cingöz'e de teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
