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Konya'da Yeni Bir Obruk Oluştu

Konya'da Yeni Bir Obruk Oluştu
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, Hotamış Mahallesi'nde yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi. Obruk, bölge sakinlerini tedirgin ederken, çevrede daha büyük obrukların da bulunduğu belirtildi. İlgili kurumlar, obruk oluşumlarını gözlemleyerek gerekli önlemleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Hotamış Mahallesi Hüyük mevkisinde, Bekir Uzundemir'e ait tarlada yeni bir obruk meydana geldi.

Yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğindeki obruk, bölge sakinlerini tedirgin etti.

Hotamış Mahallesi'nde obrukların genellikle daha büyük çaplarda oluştuğunu belirten bölge halkı, Hüyük obruğunun çevresinde 50 metre çapında iki obruğun daha bulunduğunu aktardı.

Bölgedeki obruk oluşumlarının gözlemlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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