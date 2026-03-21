Konya'da cipin çarptığı yaya öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde bir cipin çarptığı 60 yaşındaki Emine Yorulmaz, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.
Ö.Y. idaresindeki 42 ATG 956 plakalı cip, Ankara- Konya kara yolu Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yorulmaz'a (60) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yorulmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu