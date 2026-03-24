Konya'da Yaşlılar Haftası kutlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, yaşlıların onurlandırıldığı anlarla dolu geçti. Program, şiir okumaları ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi.
Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Meliha Ercan Huzurevi sakinleri şiir okudu.
Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu