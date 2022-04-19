Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü - Haberler

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Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, yaşamını yitirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, yaşamını yitirdi.

Çakıllar Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli Abdil (75) ile eşi Havana Çakar'dan (68) haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde çiftin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Çakar çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

AA / Bayram Uygun - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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