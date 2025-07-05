Konya'da Yanan Tırda Bulunan Cesetle İlgili Şüpheli Tutuklandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tırda bulunan erkek cesediyle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Olayda, şüphelinin cesedin sahibi olan kişiyi silahla öldürdükten sonra aracı yaktığı iddia ediliyor.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yanan tırda bulunan erkek cesediyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, Karapınar-Konya Çevre yolu 6. kilometresinde yanan tırda bir kişinin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.
Ulaşılan araç sahibi A.K, tırı oğlu Ö.K'nin (47) kullandığını bildirdi.
Cesedin Ö.K'ye ait olduğu değerlendirilince, kimlik tespiti için babasından kan örnekleri alındı.
Araçta yapılan incelemede parmak izine rastlanılan Ş.T. (38) Cihanbeyli ilçesinde gözaltına alındı.
Ş.T'nin çıkan tartışmada Ö.K'yi silahla öldürdükten sonra tırı yaktığını itiraf ettiği öne sürüldü.
Emniyete götürülen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.