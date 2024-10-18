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Konya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Konya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
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İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sultan Selim Camii'nde, akşam namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar Yahya Sinvar için dua etti.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına Adem Ceylan, hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, Sinvar'ın İsrail rejimine karşı onurlu bir direnişin simgesi olduğu belirtilerek, "Mücahidimize, şehidimize onun hayatıyla, onun mematıyla İslam ümmetine gösterdiği örnekliğe şahitlik etmek için toplandık. Allah onun şahitliğini mübarek etsin. Onun şehitliğini mübarek kılsın. Onu ve şehitlerimizi yeryüzünde aziz kılsın." İfadesi kullanıldı.

Grup, Sinvar için gıyabi cenaze kılıp dua ettikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel

Yahya Sinvar Orta Doğu Politika Güncel İsrail Dünya konya

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