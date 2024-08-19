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Uzman çavuş, ev sahibini ve oğlunu öldürdü

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Konya'da ev sahibinin iş yerine giden uzman çavuş E.K. ile taraflar arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. E.K, ev sahibi baba ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuşun ev sahibi ile yaptığı görüşme çifte cinayetle sonuçlandı.

Uzman çavuş E.K, Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ın iş yerine gitti. Aralarında kira anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.K, silahla baba ve oğlunu ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Uzman çavuş, ev sahibini ve oğlunu öldürdü

Kaynak: AA / Güncel

3-sayfa Akşehir konya Baba Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Banu Çelik:

Bu uzman Çavuşların hepsinin psikolojisi dağda tepede gezmekten bozuk oluyor. Samimi olmamak gerek

48
38
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Firat Tas:

Liyakatsiz kişlere silah verirsen olacağı bu

37
16
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Tiki Şenses:

Beline su tabancası takan milletin başına bela oluyor, bu arkadaşlar böyle sıkmaya devam edecek mi ?

31
14
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Mehmet Kılıç:

neguzel kirasiz belesten yatacak yer buldu

26
7
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ARSLANOĞLU Hakan:

Hiçbir adam tartışmaya giderken veya tartışma çıkabilir düşüncesiyle gideceği ortama mekana tabancayla gitmez. Tabanca tartışma esnasında sahibine cesaret verir..

24
2
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Hamit Gündoğdu:

Daha önceden ev alıp kiraya vermek akıl işi değil çünkü paranla rezil oluyorsun derken şimdi ölme noktasına geldi... Ev sahipleri satın evlerinizi, kiracı ne yaparsa yapsın...

9
0
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