Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Kişiye Hapis Cezası, Avukat Beraat Etti

Konya'da, avukat Yusuf K.'nin çiftliğine yapılan uyuşturucu operasyonunda, kiracı Ömer İnanç ve Mustafa Sönmez tutuklanarak 14 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Yusuf K. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

KONYA'da, avukat Yusuf K.'nin çiftliğine yapılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin, kiracı Ömer İnanç ile Mustafa Sönmez'in tutuklandığı davada karar çıktı. Avukat Yusuf K. beraat etti, çiftliği kiraladığı anlaşılan İnanç ile çiftlikteki Sönmez'e 14'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Geçen yıl eylül ayında Çumra ilçesindeki çiftlikte kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süre fiziki takibe aldığı çiftliği, dronla gözetledi. Havadan elde edilen görüntülerde arazide kenevir ekili olduğunu fark eden jandarma ekipleri, çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftlikteki Ömer İnanç ve Mustafa Sönmez gözaltına alındı. Çiftlikte yapılan aramalarda 105 kök Hint keneviri, satışa hazır vaziyette 5 kilo 245 gram esrar, 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Çiftliğin sahibi Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Yusuf K. ve eşi H.K., ifade vermek üzere Çumra Jandarma Komutanlığı'na çağırıldı. Gözaltına alınan avukat Yusuf K., kiracı Ömer İnanç ile Mustafa Sönmez, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avukat Yusuf K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAF ETTİ

İfadesinde, ele geçirilen esrarın kendisine ait olduğunu söylediği öğrenilen Ömer İnanç ile Mustafa Sönmez ise tutuklandı. Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Kasım'da görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklardan Ömer İnanç, Mustafa Sönmez ve tutuksuz yargılanan avukat Yusuf K. ile avukatları katıldı.

Çiftliğin Ömer İnanç tarafından kiralandığı anlaşılan davada Ömer İnanç ve Mustafa Sönmez, ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 10'ar yıl 6'şar ay, '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 4'er yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Avukat Yusuf K.'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
