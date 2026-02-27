Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Seydişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 zanlıdan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si serbest bırakıldı. Operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı ihbar edilen ikamete operasyon düzenledi.
Ekipler, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
İkametteki B.T, M.K, Z.T. ve M.K. gözaltına alındı.
Zanlılardan B.T. ve M.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen M.K. ve Z.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun