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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu, 124 bin hap ele geçirildi

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KONYA'da polis ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

KONYA'da polis ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Operasyonda TIR'da yapılan aramada ise 124 bin 376 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipleri, sevkiyatın gerçekleşeceği TIR'ı takibe aldı. TIR, kent merkezi girişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Eğitimli köpekle araçta yapılan aramada ise124 bin 376 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, 'Ruhsata aykırı olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ihraç etme ya da ülke içine satma, nakletme depolama ve ticaretini yapma' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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